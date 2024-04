Chefe da diplomacia dos EUA na Arábia Saudita para discutir esforços para cessar-fogo

Antony Blinken também "enfatizará a importância de evitar uma expansão regional" da guerra lançada por Israel na Faixa de Gaza depois do ataque em território israelita do grupo islamita palestiniano Hamas, de 07 de outubro, lê-se num comunicado divulgado pelo Departamento de Estado dos EUA.

O secretário de Estado pretende "discutir formas de alcançar uma paz duradoura na região, inclusive através de um caminho para um Estado palestiniano independente acompanhado de garantias de segurança para Israel".

O secretário de Estado norte-americano (equivalente a ministro dos Negócios Estrangeiros) vai também participar numa reunião de ministros do Conselho de Cooperação do Golfo, organização que reúne seis países da Península Arábica, incluindo o Qatar, que desempenha um papel mediador entre Israel e o Hamas.

Blinken também estará no Fórum Económico Mundial (FEM), que se realiza em Riade no domingo e na segunda-feira, evento dedicado à adaptação às alterações climáticas e à transição energética.

O presidente do FEM, Borge Brende, disse hoje que Blinken iria à Arábia Saudita "imediatamente após as suas visitas à China e antes de ir a Israel".

O Fórum Económico Mundial deverá também receber o Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, e os ministros dos Negócios Estrangeiros de França, Alemanha e Reino Unido, bem como os primeiros-ministros do Qatar, Jordânia, Egito e Iraque.

Esta será a quinta visita de Blinken à Arábia Saudita desde 07 de outubro, mas a primeira desde os ataques recíprocos entre Israel e Irão este mês.

O reino saudita e Israel avaliavam, antes da guerra na Faixa de Gaza, a possibilidade de normalizar as relações. Os EUA esperam poder reavivar essa perspetiva para encorajar o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a atuar com contenção para evitar um expansão regional do conflito.