Chefe de diplomacia da UE recebe hoje Juan Guaidó em Bruxelas

O anúncio da deslocação de Guaidó a Bruxelas, durante a qual o presidente da Assembleia Nacional também se deslocará ao Parlamento Europeu, foi feito na segunda-feira por Borrell, no final de um Conselho de ministros dos Negócios Estrangeiros, no qual a situação na Venezuela voltou a ser abordada.

No final dessa reunião, o ministro Augusto Santos Silva também indicou que o presidente da Assembleia Nacional - único órgão de poder que a oposição controla na Venezuela, mas cujas decisões não são acatadas pelo executivo do chefe de Estado, Nicolas Maduro -- se deslocaria a Bruxelas, considerando tratar-se de um "momento importante para atualizar a informação" sobre a situação no país, até porque, assinalou, os acontecimentos mais recentes "foram todos no sentido negativo".

Santos Silva indicou ainda que "Portugal, juntamente com Espanha, Países Baixos e outros Estados-membros, insistiram muito [na reunião de segunda-feira] na necessidade de convocar mais uma reunião a nível ministerial do Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela", pois a anterior foi já em outubro de 2019.

O parlamento venezuelano tinha prevista, para início do mês, a eleição da sua nova direção, votação da qual deveria resultar a reeleição de Guaidó, principal opositor de Maduro, mas o deputado foi retido durante horas pela polícia e agredido à porta da Assembleia Nacional.

Ao mesmo tempo, no interior, em plenário, os deputados apoiantes do chefe de Estado venezuelano elegiam Luís Parra, que contou também com o apoio de uma minoria de parlamentares da oposição suspeitos de corrupção.

Nesse mesmo dia, e após ter sido impedido pelas forças de segurança de entrar no edifício da Assembleia Nacional, Guaidó, que se autoproclamou Presidente interino venezuelano em janeiro de 2019 e que foi reconhecido por mais de 50 países, incluindo Portugal, foi reeleito presidente do parlamento nas instalações do jornal El Nacional.

Na passada quinta-feira, o Parlamento Europeu, reunido em sessão plenária em Estrasburgo (França), adotou uma nova resolução sobre a Venezuela, na qual reiterou o apoio a Guaidó e condenou a "eleição ilegal" de Luís Parra como presidente da Assembleia Nacional.

A assembleia europeia pediu ainda ao Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, o espanhol Josep Borrell, para intensificar esforços, designadamente através do alargamento de sanções específicas aos responsáveis pelas violações dos direitos humanos e atos de repressão.

Os eurodeputados solicitam igualmente o envio à Venezuela de uma missão de recolha de informações, a fim de avaliar a situação.

A Venezuela, país que conta com cerca de 32 milhões de habitantes e com uma significativa comunidade de portugueses e de lusodescendentes, enfrenta um clima de grande instabilidade política, situação que se soma a uma grave crise económica e social.

Na deslocação à Europa, além do encontro em Bruxelas, Guaidó tem previsto participar na quinta-feira no Fórum Económico Mundial, em Davos, revelou entretanto o deputado da oposição venezuelano Stalin Gonzalez.