Chefe dos serviços secretos russos morre "de doença"

Segundo comunicado do Ministério da Defesa russo, citado pela cadeia de televisão Russia Today , Korobov morreu de "uma doença prolongada e grave". Tinha recebido no ano passado a mais alta condecoração russa.





Ainda no princípio deste ano Korobov estivera nos Estados Unidos com uma delegação do GRU (Directório de Inteligência Militar), que foi contestada por vários senadores norte-americanos, mas justificada pelo então ainda chefe da CIA, Mike Pompeo, alegando a importância da cooperação entre as secretas dos dois países no combate ao terrorismo.





Sob a sua liderança e sob a anterior, os serviços secretos russos apareceram associados a alegadas interferências nas eleições de outros países, nomeadamente os EUA, a ciberataques diversos e a casos como o atentado no Reino Unido contra o ex-espião russo Sergei Skripal e sua filha.





Korobov é o segundo chefe do GRU a morrer em dois anos. Antes da sua, fora explicada como resultando de um ataque cardíaco a morte, em 2016, do coronel-general Igor Sergun. Esta versão do Ministério da Defesa russo era, contudo, posta em dúvida pela firma de investigação norte-americana Stratfor, que sustentava ter a morte de Sergun ocorrido durante uma missão no Líbano.