Chefes da diplomacia da NATO refletem sobre a invasão da Ucrânia

Durante o primeiro dia da reunião está prevista uma cerimónia de homenagem às vítimas do terrorismo e do extremismo, com declarações do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, e a participação dos governantes dos 31 Estados-membros da Aliança.



O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, vai participar na reunião. O encontro é informal, pelo que não haverá decisões.



A reunião propriamente dita vai realizar-se na quinta-feira e terá como principal ponto de agenda a invasão russa da Ucrânia, que começou há mais de um ano e que gerou instabilidade e agitou o panorama geopolítico.



Os atuais 31 Estados-membros da NATO vão discutir o apoio que a organização prestou à Ucrânia desde o início da invasão e o mais recente apoio anunciado: o envio de caças, nomeadamente F-16, e a instrução de pilotos ucranianos.