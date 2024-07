Chefes das diplomacias dos EUA e Reino Unido abordam conflitos na Ucrânia e Gaza

Segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, os dois políticos "sublinharam que os aliados da NATO estão mais capazes e unidos do que nunca" e discutiram os respetivos compromissos com os investimentos em defesa.

Os governantes dos Estados Unidos e do Reino Unido manifestaram ainda a importância de a Ucrânia receber a assistência necessária na guerra com a Rússia e "a necessidade de se alcançar um cessar-fogo em Gaza", que garanta a libertação dos reféns em posse do grupo palestiniano Hamas e conduza a uma paz duradoura.

Esta é a primeira reunião entre os dois chefes da diplomacia após a nomeação de Lammy para a pasta dos Negócios Estrangeiros no novo Governo do Reino Unido, liderado por Keir Starmer, do Partido Trabalhista.

O primeiro-ministro britânico afirmou hoje que iria encarar a Cimeira da NATO e as reuniões bilaterais durante o evento como uma oportunidade para relançar as relações entre o seu governo e os seus parceiros.

A cimeira na capital norte-americana assinala os 75 anos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), na mesma cidade onde, em 1949, doze países - incluindo Portugal - assinaram este entendimento para assegurar a sua defesa coletiva.

Portugal está representado na cimeira, que se realiza até quinta-feira, pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e pelo ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo.