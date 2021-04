Chefes de Estado reunidos em minicimeira de Luanda manifestam pesar pela morte do PR do Chade

A mini-cimeira da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (CIRGL), a convite do chefe do executivo angolano, João Lourenço, também presidente em exercício deste órgão, trouxe à capital angolana os presidentes do Congo, Denis Sassou N`Guesso, do Ruanda, Paul Kagame, da RCA, Faustin Archange Touadéra, bem como representantes do Conselho Soberano de Transição do Sudão, da República Democrática do Congo, e dos Camarões.

No comunicado final, os chefes de Estado e do Governo exprimem o seu pesar e apresentam condolências ao governo e povo chadiano e à família enlutada.

No seu discurso de encerramento, João Lourenço pediu também um minuto de silêncio em honra de Idriss Déby, face à notícia da sua morte que deixou "todos surpreendidos".

O Presidente do Chade, Idriss Déby Itno, no poder há 30 anos, morreu hoje de ferimentos sofridos enquanto comandava o seu exército na luta contra rebeldes no norte durante o fim-de-semana, anunciou um porta-voz na televisão estatal.

"O Presidente da República, chefe de Estado, chefe supremo do Exército, Idriss Déby Itno, acaba de dar o seu último suspiro, enquanto defendia a integridade territorial no campo de batalha", anunciou o porta-voz do Exército, general Azem Bermandoa Agouna, numa declaração lida na estação pública de televisão chadiana, TV Tchad.

"É com profunda amargura que anunciamos ao povo chadiano a morte esta terça-feira, 20 de abril de 2021, do marechal do Chade", acrescentou Bermandoa Agouna.

Déby, 68 anos, um oficial militar de carreira que tomou o poder em 1990 num golpe e foi promovido ao posto de marechal de campo em agosto último, foi reeleito para um mandato de seis anos com 79,32% dos votos, de acordo com os resultados provisórios anunciados esta segunda-feira à noite pela comissão eleitoral nacional.