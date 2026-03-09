Chegaram esta manhã a Lisboa 54 portugueses repatriados. Israel lança nova vaga de ataques

pulse-iconDireto

Chegaram esta manhã a Lisboa 54 portugueses repatriados. Israel lança nova vaga de ataques

Estes portugueses estavam no Catar. Foram repatriados num voo da Força Aérea portuguesa que, ao todo, transportou 61 pessoas. Para além dos 54 portugueses vieram no voo 7 cidadãos estrangeiros, oriundos do Canadá, do Reino Unido e da Coreia do Sul. No terreno, Israel lança nova vaga de ataques contra Beirute e Teerão.

RTP /

Reuters

Mais atualizações Voltar ao topo
Momento-Chave
Lusa /

Subida do petróleo é "pequeno preço a pagar pela paz e segurança" defende Trump

A subida do petróleo é "um pequeno preço a pagar pela paz e segurança dos Estados Unidos e do mundo", disse hoje o Presidente norte-americano, depois de o barril West Texas Intermediate (WTI) ter ultrapassado 100 dólares.

Evelyn Hockstein - Reuters

VER MAIS

"Só os tolos pensam o contrário", escreveu Donald Trump, numa mensagem publicada na rede social Truth Social, assegurando que os preço do petróleo "cairá rapidamente quando a destruição da ameaça nuclear iraniana estiver concluída".

O barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, ultrapassou hoje os 100 dólares, pela primeira vez desde julho de 2022.

Na abertura da Bolsa de Chicago, o barril de WTI para entrega em abril subiu 13,84%, para 103,48 dólares.

O Brent, petróleo que serve de referência ao mercado português, também subiu hoje para 101,9 dólares, um aumento de 9,2% em relação ao preço no final na sexta-feira, de 92,69 dólares.

O preço do barril de petróleo WTI subiu 36% na semana passada, enquanto o Brent registou uma subida de 28%.

A escalada dos preços da energia reflete o agravamento da situação no Médio Oriente após o ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irão, em 28 de fevereiro, e ao encerramento do estreito de Ormuz.

Pelo estreito de Ormuz passam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito (GNL).

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

Hoje à noite foi conhecido o novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, filho do `ayatollah` Ali Khamenei.

O sucessor do `ayatollah` Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro por ataques israelitas e americanos, foi nomeado pela Assembleia de Peritos.

PUB
Momento-Chave
Lusa /

Preço do petróleo sobe mais de 27% e ultrapassa 118 dólares por barril

O preço do barril de petróleo ultrapassou hoje os 118 dólares (102 euros) nos mercados internacionais, num mercado afetado pela guerra prolongada no Médio Oriente e pelo bloqueio contínuo do Estreito de Ormuz.

Foto: Instagram

VER MAIS

Por volta das 02:30 (em Lisboa), o West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, subia 30,04% para 118,21 dólares por barril.

O Brent do Mar do Norte, petróleo que serve de referência ao mercado português, também subia 27,54% para 118,22 dólares por barril.

O preço do barril de petróleo WTI subiu 36% na semana passada, enquanto o Brent registou uma subida de 28%.

A escalada dos preços da energia reflete o agravamento da situação no Médio Oriente após o ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irão, em 28 de fevereiro, e ao encerramento do estreito de Ormuz.

Pelo estreito de Ormuz passam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito (GNL).

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

No domingo à noite foi conhecido o novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, filho do `ayatollah` Ali Khamenei.

O sucessor do `ayatollah` Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro por ataques israelitas e americanos, foi nomeado pela Assembleia de Peritos.

PUB
Momento-Chave
RTP /

Combustíveis disparam esta segunda-feira

Os combustiveis vao ficar mais caros esta segunda-feira. O gasóleo dispara 19 cêntimos e meio e a gasolina sobe 8 centimos.

Foto: Carla Quirino - RTP

VER MAIS
PUB
Momento-Chave
RTP /

Filho de Khamenei é o novo líder supremo do Irão

Confirma-se o que já se antecipava, Mojtaba Khamenei é o novo líder supremo do Irão. Trata-se do filho do anterior Ayatola, que foi morto nas primeiras horas do ataque dos Estados Unidos e de Israel.

VER MAIS
Mojtaba Khamenei tem 56 anos, nunca ocupou um cargo no governo e representa a continuidade da linha dura do regime.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Israel lança nova vaga de ataques contra Beirute e Teerão

VER MAIS
O exército de Israel anunciou hoje o lançamento de uma nova vaga de ataques contra infraestruturas controladas pelo grupo xiita Hezbollah em Beirute e contra o regime iraniano, na região central do país.

As forças israelitas anunciaram a ofensiva na plataforma de mensagens Telegram, horas depois de uma série de ataques em que o exército israelita afirmou ter bombardeado o quartel-general da Força Aérea da Guarda Revolucionária iraniana, a partir do qual são operados mísseis balísticos e drones.

Na declaração, Israel informou que, no domingo, a força aérea atingiu 400 alvos militares pertencentes ao regime dos ayatollahs no oeste e centro do Irão, incluindo lançadores de mísseis balísticos e instalações de produção de armas.

Israel atacou também pela primeira vez depósitos de combustível em Teerão e arredores, resultando em pelo menos quatro mortes, forçando o racionamento de gasolina para 20 litros por pessoa por dia e deixando a capital iraniana envolta numa nuvem tóxica, uma mistura de chuva e fumo.

O exército israelita voltou hoje a bombardear os subúrbios do sul de Beirute, afirmando estar a visar o Hezbollah, que reportou intensos combates no leste do Líbano contra as tropas israelitas que chegaram de helicóptero.

c/Lusa
PUB
Momento-Chave
Lusa /

Novo ataque contra Israel após escolha de Mojtaba Khamenei como líder supremo

O Irão lançou no domingo a primeira salva de mísseis contra Israel após o anúncio que o `ayatollah` Mojtaba Khamenei é o novo líder supremo do país, revelou a rádio e televisão estatal iraniana.

Morteza Nikoubazl - Nurphoto via AFP

VER MAIS

"Os mísseis de defesa iranianos respondem ao terceiro líder da República Islâmica", indicou a agência de notícias Irib na plataforma de mensagens Telegram, mostrando um projétil com a inscrição "sob o seu comando Seyyed Mojtaba".

O sucessor do `ayatollah` Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro por ataques israelitas e norte-americanos, foi nomeado pela Assembleia de Peritos.

"O `ayatollah` Mojtaba Hosseini Khamenei [...] é nomeado e apresentado como terceiro líder do sistema sagrado da República Islâmica do Irão, com base numa votação decisiva dos respeitados membros da Assembleia de Peritos", lê-se num comunicado daquele órgão clerical xiita, citado pela agência de notícias francesa France-Presse.

Mojtaba Khamenei não será apenas o líder político, mas também o responsável máximo do xiismo, uma corrente minoritária no islamismo, mas a maioria no Irão e com grande presença em países como o Iraque, Síria ou Líbano.

Depois de 28 de fevereiro, o Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

PUB
Momento-Chave
RTP /

Chegaram esta manhã a Lisboa 54 portugueses repatriados

VER MAIS
Estes portugueses estavam no Catar. Foram repatriados num voo da Força Aérea portuguesa que, ao todo, transportou 61 pessoas.

 Para além dos 54 portugueses vieram no voo 7 cidadãos estrangeiros, oriundos do Canadá, do Reino Unido e da Coreia do Sul.
PUB