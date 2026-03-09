Chegaram esta manhã a Lisboa 54 portugueses repatriados. Israel lança nova vaga de ataques

Subida do petróleo é "pequeno preço a pagar pela paz e segurança" defende Trump
A subida do petróleo é "um pequeno preço a pagar pela paz e segurança dos Estados Unidos e do mundo", disse hoje o Presidente norte-americano, depois de o barril West Texas Intermediate (WTI) ter ultrapassado 100 dólares.
"Só os tolos pensam o contrário", escreveu Donald Trump, numa mensagem publicada na rede social Truth Social, assegurando que os preço do petróleo "cairá rapidamente quando a destruição da ameaça nuclear iraniana estiver concluída".
O barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, ultrapassou hoje os 100 dólares, pela primeira vez desde julho de 2022.
Na abertura da Bolsa de Chicago, o barril de WTI para entrega em abril subiu 13,84%, para 103,48 dólares.
O Brent, petróleo que serve de referência ao mercado português, também subiu hoje para 101,9 dólares, um aumento de 9,2% em relação ao preço no final na sexta-feira, de 92,69 dólares.
O preço do barril de petróleo WTI subiu 36% na semana passada, enquanto o Brent registou uma subida de 28%.
A escalada dos preços da energia reflete o agravamento da situação no Médio Oriente após o ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irão, em 28 de fevereiro, e ao encerramento do estreito de Ormuz.
Pelo estreito de Ormuz passam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito (GNL).
O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.
Hoje à noite foi conhecido o novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, filho do `ayatollah` Ali Khamenei.
O sucessor do `ayatollah` Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro por ataques israelitas e americanos, foi nomeado pela Assembleia de Peritos.
Preço do petróleo sobe mais de 27% e ultrapassa 118 dólares por barril
O preço do barril de petróleo ultrapassou hoje os 118 dólares (102 euros) nos mercados internacionais, num mercado afetado pela guerra prolongada no Médio Oriente e pelo bloqueio contínuo do Estreito de Ormuz.
Por volta das 02:30 (em Lisboa), o West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, subia 30,04% para 118,21 dólares por barril.
O Brent do Mar do Norte, petróleo que serve de referência ao mercado português, também subia 27,54% para 118,22 dólares por barril.
No domingo à noite foi conhecido o novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, filho do `ayatollah` Ali Khamenei.
Combustíveis disparam esta segunda-feira
Os combustiveis vao ficar mais caros esta segunda-feira. O gasóleo dispara 19 cêntimos e meio e a gasolina sobe 8 centimos.
Foto: Carla Quirino - RTP
Filho de Khamenei é o novo líder supremo do Irão
Confirma-se o que já se antecipava, Mojtaba Khamenei é o novo líder supremo do Irão. Trata-se do filho do anterior Ayatola, que foi morto nas primeiras horas do ataque dos Estados Unidos e de Israel.
Israel lança nova vaga de ataques contra Beirute e Teerão
Na declaração, Israel informou que, no domingo, a força aérea atingiu 400 alvos militares pertencentes ao regime dos ayatollahs no oeste e centro do Irão, incluindo lançadores de mísseis balísticos e instalações de produção de armas.
Israel atacou também pela primeira vez depósitos de combustível em Teerão e arredores, resultando em pelo menos quatro mortes, forçando o racionamento de gasolina para 20 litros por pessoa por dia e deixando a capital iraniana envolta numa nuvem tóxica, uma mistura de chuva e fumo.
O exército israelita voltou hoje a bombardear os subúrbios do sul de Beirute, afirmando estar a visar o Hezbollah, que reportou intensos combates no leste do Líbano contra as tropas israelitas que chegaram de helicóptero.
Novo ataque contra Israel após escolha de Mojtaba Khamenei como líder supremo
O Irão lançou no domingo a primeira salva de mísseis contra Israel após o anúncio que o `ayatollah` Mojtaba Khamenei é o novo líder supremo do país, revelou a rádio e televisão estatal iraniana.
"Os mísseis de defesa iranianos respondem ao terceiro líder da República Islâmica", indicou a agência de notícias Irib na plataforma de mensagens Telegram, mostrando um projétil com a inscrição "sob o seu comando Seyyed Mojtaba".
O sucessor do `ayatollah` Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro por ataques israelitas e norte-americanos, foi nomeado pela Assembleia de Peritos.
"O `ayatollah` Mojtaba Hosseini Khamenei [...] é nomeado e apresentado como terceiro líder do sistema sagrado da República Islâmica do Irão, com base numa votação decisiva dos respeitados membros da Assembleia de Peritos", lê-se num comunicado daquele órgão clerical xiita, citado pela agência de notícias francesa France-Presse.
Mojtaba Khamenei não será apenas o líder político, mas também o responsável máximo do xiismo, uma corrente minoritária no islamismo, mas a maioria no Irão e com grande presença em países como o Iraque, Síria ou Líbano.
Depois de 28 de fevereiro, o Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.