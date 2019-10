Chile. Subida de preço dos transportes põe país a ferro e fogo

Pelo menos 11 pessoas já morreram no Chile durante pilhagens e confrontos com as forças de segurança.

Três dias de protestos violentos na capital e em nove outras cidades onde foi decretado o recolher obrigatório.



A onda de protestos foi desencadeada pelo anúncio de um aumento do preço dos bilhetes do metro.