"Mentiras e difamação". China acusa NATO de "incitar ao confronto" entre blocos

Reunidos numa cimeira em Washington, os líderes da NATO expressaram "profunda preocupação" com a aproximação entre Rússia e China e com o papel de apoio de Pequim ao esforço de guerra russo na Ucrânia.

“Isso inclui a transferência de materiais de uso duplo, como componentes de armas, equipamentos e matérias-primas que servem como materiais para o setor de defesa da Rússia”, lê-se no comunicado.“Acredito que a mensagem enviada pela NATO nesta cimeira é muito forte e muito clara, e estamos a definir claramente a responsabilidade da China quando se trata de permitir a guerra da Rússia”, disse o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

“Mentiras e difamações óbvias”

Em resposta, a China acusou a NATO de divulgar “mentiras e difamações óbvias” e de “incitar ao confronto” entre blocos.Segundo uma declaração do porta-voz da missão chinesa junto da União Europeia, Pequim expressou "forte insatisfação" e denunciou o comunicado da NATO como "imbuído de mentalidade de Guerra Fria e de retórica belicosa".O porta-voz chinês garantiu que Pequim “nunca forneceu armas letais a nenhuma das partes em conflito e exerce um controlo rigoroso sobre as exportações de produtos de dupla utilização, incluindo drones civis”.

"A crise ucraniana já se arrasta há muito tempo. Quem está a deitar lenha para a fogueira? Quem está a atiçar as chamas? E quem está a tentar lucrar com isto? A resposta é clara para todos", declarou, parecendo visar o Ocidente e, em particular, os Estados Unidos, que fornecem armas à Ucrânia.





A China apela a conversações de paz, comprometeu-se a não fornecer armas à Rússia e apela ao respeito pela integridade territorial de todos os países, incluindo a Ucrânia. No entanto, Pequim nunca condenou Moscovo pela sua invasão e é agora o maior parceiro comercial e diplomático da Rússia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China expressou descontentamento com o crescente interesse da NATO em alagar a influência na Ásia e exigiu que a aliança ficasse fora da região da Ásia-Pacífico e não incitasse o confronto.

c/agências