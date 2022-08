China anuncia que vai continuar os exercícios militares junto a Taiwan

Pequim rejeitou os apelos do Ocidente. Os exercícios militares junto a Taiwan, deveriam ter terminado no domingo, mas continuam esta segunda-feira. Um dia depois da partida de Taipé de Nancy Pelosi, o exército chinês realizou manobras com tiros reais em seis largas áreas de Taiwan.