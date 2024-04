China avisa Estados Unidos para não trilharem "as linhas vermelhas"

”, questionou Wang durante um encontro com Blinken em Pequim.A relação entre a China e os Estados Unidos está a começar a estabilizar, mas continua a ser testada por “fatores negativos”, acrescentou.

O governante reconheceu os "progressos alcançados" desde novembro, quando os líderes chinês e norte-americano, Xi Jinping e Joe Biden, respetivamente, se voltaram a encontrar, em São Francisco, depois de anos sem reuniões presenciais.

“Os fatores negativos na relação [EUA-China] continuam a aumentar e a desenvolver-se, e a relação está a enfrentar todos os tipos de perturbações”, alertou Wang.Para o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, “”.Wang não especificou quais são os desafios, no entanto,

Esta visita de Blinken, a segunda em menos de um ano, é vista como uma tentativa de reduzir as tensões entre as duas maiores economias do mundo. Contudo, os diferendos continuam a envenenar as relações, nomeadamente as restrições impostas pelos EUA às exportações para a China de tecnologias avançadas, incluindo os semicondutores.

"A comunidade internacional está a observar se a China e os Estados Unidos podem orientar a cooperação internacional para resultados mutuamente benéficos ou para o confronto", realçou Wang, sublinhando que isso vai afetar todo o mundo.para avançar com a agenda estabelecida entre Joe Biden e Xi Jinping quando se encontraram em São Francisco.”, realçou o secretário de Estado norte-americano, acrescentando que quer garantir que “somos tão claros quanto possível sobre as áreas em que temos diferenças, no mínimo para evitar mal-entendidos, para evitar erros de cálculo”.

Taiwan, TikTok e Ucrânia



Antes da sua viagem, Antony Blinken tinha indicado que iria abordar questões sensíveis com os seus homólogos chineses, como as práticas comerciais da China, o apoio de Pequim a Moscovo.A China considera Taiwan como uma província autónoma que acabará por ficar sob o controlo de Pequim, mas a ilha considera-se independente.A visita de Blinken ocorre também alguns dias depois de os EUA terem aprovado uma lei que obriga a TikTok, uma empresa chinesa, a vender a popular aplicação de vídeo ou a ser proibida na América.. Washington suspeita que a aplicação é utilizada para espiar os americanos, recolher informações pessoais e servir de propaganda chinesa.Nos bastidores, os, com a ameaça de sanções a pairar sobre as conversações.A disponibilidade da administração de Joe Biden para trabalhar com a China contrasta fortemente com os esforços para isolar a Rússia desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Embora os chineses não forneçam armas diretamente à Rússia, Washington acusou-os nas últimas semanas de fornecerem equipamento e tecnologia de dupla utilização a Moscovo, o que está a facilitar o seu esforço de rearmamento, o maior desde a invasão da Ucrânia pela União Soviética.