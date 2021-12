China cria mecanismos de reforço da segurança em Macau

", indicaram as autoridades em comunicado.", pode ler-se na mesma nota.Para os governantes do antigo território administrado por Portugal, a "" pelo que se torna "".Por isso, adiantou, vai "".O secretário da Administração e Justiça de Macau já tinha afirmado no final de novembro que o governo iria reforçar a segurança nacional em 2022, através de leis e ações de formação nas escolas e serviços públicos.Durante o debate setorial das Linhas de Ação Governativas (LAG) para 2022, na Assembleia Legislativa, André Cheong, explicou que o objetivo era de fortalecer a proteção da segurança do Estado e de Macau através de um "regime específico do segredo, estabelecendo medidas rigorosas e seguras relativas ao segredo, no sentido de assegurar que os segredos do Estado e da Região Administrativa Especial de Macau sejam adequadamente protegidos".Perante os deputados, André Cheong prometeu ainda que para o ano os trabalhadores dos serviços públicos vão participar em ações de formação sobre a Constituição e a Lei Básica, a lei relativa à defesa da segurança do Estado e cultura chinesa.