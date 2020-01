China. DGS já tem definido o protocolo para receber portugueses repatriados

A União Europeia vai enviar para Wuhan dois aviões para repatriar 250 franceses e 100 cidadãos de outros países. Ainda não se sabe quando é que os cidadãos portugueses vão regressar.



Até ao momento, os portugueses em Wuhan estão saudáveis, mas a Direção-Geral de Saúde vai avaliar o estado destes cidadãos na chegada ao país.



Quando chegarem a Portugal, estes cidadãos deverão ser aconselhados a permanecer em casa, num protocolo de quarentena "voluntária" no seu próprio domicílio, à semelhança do que aconteceu com portugueses vindos do México aquando da gripe A.



Esse isolamento domiciliário, destaca, deve ser feito mesmo em relação à família. Quem não tiver condições para manter esse isolamento deverá pedir ajuda à Direção-Geral de Saúde.



Graça Freitas admite que ainda não estão definidas as condições da viagem, mas que à partida não vão viajar pessoas doentes, sendo que há casos em que pessoas sem qualquer sintoma que conseguiram transmitir o coronavírus.



Até ao momento poucas crianças foram afetadas pelo coronavírus, com a maior parte dos casos a ser registada entre os 40 e os 60 anos. Quem tem uma idade mais avançada ou outras doenças está mais exposto a este vírus.



A DGS recomenda que a população se mantenha "atenta" mas "sem pânico" até que haja um tratamento para este vírus.