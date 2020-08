China e EUA discutem tréguas na guerra comercial

O governo chinês tem apelado a Washington, desde pelo menos 2016, por uma coordenação das políticas macroeconómicas entre as duas maiores economias do mundo. Estas políticas podem incluir crescimento económico, criação de emprego, inflação e comércio.Na reunião de hoje participaram o vice-primeiro-ministro da China Liu He, o representante do Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse o ministério."Os dois lados mantiveram um diálogo construtivo sobre o reforço da coordenação das políticas macroeconómicas entre os dois países e a implementação do acordo `Fase 1`", informou, em comunicado.





O que está em causa







Pequim comprometeu-se ainda a não manipular o valor da moeda e a proteger a propriedade intelectual das empresas norte-americanas, em troca de uma suspensão parcial das taxas alfandegárias impostas por Washington sobre bens importados da China.A trégua exigiu que as negociações continuassem após seis meses, mas estas foram adiadas devido à pandemia do novo coronavírus. Uma reunião agendada para a semana passada deveria ter sido realizada por videoconferência, mas foi adiada.