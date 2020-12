China e Nepal chegam a acordo: Monte Everest é maior do que se pensava

O Monte Everest é considerado a maior montanha do mundo, mas pelos vistos é um bocado maior do que se pensava até agora. Os dois países enviaram profissionais aptos a demarcar e a medir terrenos para os seus respetivos lados da montanha e puseram fim a uma discrepância, e às controvérsias, nas medições.







Segundo anunciaram os governos da China e do Nepal esta terça-feira, a altura desta montanha, que fica entre os dois países, é de 8.848,86 metros.







"A altura do Monte Everest é de 8.848,86 metros", indicou o Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, num anúncio conjunto, durante uma videoconferência com o homólogo do Nepal, Pradeep Gyawali.





O Everest ganha, assim, 86 centímetros em relação à medida anteriormente reconhecida pelo Nepal e mais de quatro metros na comparação com a altura divulgada anteriormente pela China. A nova altura foi acordada depois de os dois países enviarem agrimensores, os profissionais aptos a demarcar e medir terrenos, para os seus respetivos lados da montanha, nos últimos dois anos.





Até agora, o Nepal dizia que o Everest tinha 8.848 metros exatos, segundo uma medição da Índia feita em 1954. Já a China dizia, a partir de uma medição feita em 2005, que o pico mais alto do mundo tinha 8.844,43 metros.

A mesma montanha, diferentes alturas



Ao longo dos anos, os dois países - assim como outros governos - ofereceram estimativas diferentes da altura da montanha.







A diferença, que motivava o debate, devia-se ao facto de que a China media a base rochosa do topo e não incluía a camada de neve, que agora é levada em consideração.



O Nepal decidiu realizar o primeiro estudo por conta própria após receber informações que sugeriam que os movimentos das placas tectónicas, incluindo um forte terremoto em 2015, poderiam ter alterado a altura do Everest.





Havia um debate sobre a altura real do pico e a preocupação de que este tivesse encolhido após esse grande terremoto de magnitude de 7,8, em 2015, uma vez que diversas estruturas do Everest foram destruídas.







"O projeto foi motivo de orgulho nacional para o Nepal e um empreendimento de prestígio para o governo nepalês. Estou muito orgulhoso por termos sido capazes de concluí-lo com sucesso", disse à



"O Nepal e a China processaram em conjunto os dados analisados ​​e chegaram ao resultado", acrescentou. , disse à CNN Susheel Dangol, vice-diretor geral do Departamento de Investigação do Nepal., acrescentou.





Durante a visita do presidente chinês, Xi Jinping, ao Nepal no ano passado os dois países concordaram avaliar e anunciar em conjunto a nova altura, afirmando que o Everest é "um símbolo eterno da amizade entre o Nepal e a China".







Vários especialistas e alpinistas nepaleses, com diversos equipamentos, incluindo um recetor de navegação por satélite, realizaram duas horas de medições no topo, na passada primavera.



"A ascensão do Everest por si só já é uma tarefa exigente, mas também tivemos que medir", disse à Khim Lal Gautam, diretor do serviço de topografia.



No verão, uma expedição chinesa subiu beneficiando-se das condições climáticas mais amenas e de os acessos terem sido fechados ao público devido à pandemia da Covid-19.



Segundo o especialista do Gabinete Nacional de Estudos e Cartografia, Dang Yamin, entrevistado pelo canal de televisão estatal chinês CCTV, a altitude acordada e hoje anunciada é um valor médio entre os dados do Nepal e os da China, conforme os métodos científicos - a altura foi calculada usando uma combinação de dados geodésicos recebidos de três mecanismos: instrumento de nivelamento, medidor de gravidade e GPS.



As equipas colocaram um recetor de sinal em cada estação e mediram quanto tempo levava para os sinais viajarem entre o recetor e os satélites e, a partir daí, converteram essa medição em altura.





A altitude do Everest foi calculada pela primeira vez em 1856, a 8.840 metros, por geógrafos do império britânico, que recorreram à trigonometria das planícies indianas a centenas de quilômetros do topo. Mais tarde, Edmund Hillary e Tenzing Norgay alcançaram o topo do Everest, a 29 de maio de 1953, e um estudo indiano reajustou a altitude para 8.848 metros, tendo essa medida sido globalmente aceite.