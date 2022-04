China perturbada com imagens de Bucha fica aquém da condenação

"As circunstâncias relevantes e as causas específicas devem ser verificadas e estabelecidas", quis enfatizar o representante chinês na ONU.



"Até que o contexto se clarifique, todas as partes devem agir com moderação e evitar acusações infundadas", prosseguiu Zhang Jun.



Zhang Jun apelou a Estados Unidos, NATO e União Europeia para que encetem "diálogos abrangentes" com Moscovo, por forma a "enfrentar os diferendos acumulados ao longo dos anos".

Zhang Jun disse ainda que "os países em desenvolvimento não são partes do conflito", pelo que não devem "arcar com as consequências dos conflitos geopolíticos e da competição entre potências".

O meio-termo de Pequim

Na semana passada, durante uma cimeira realizada através de videoconferência, a União Europeia exortou a China a pôr de parte a política de "equidistância" face à invasão russa da Ucrânia.



Por sua vez, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, apelou ao homólogo chinês, Wang Yi, no sentido de um papel mais concreto, por parte de Pequim, nos esforços tendentes a um cessar-fogo.



Todavia, Pequim não dá sinais de pretender abandonar a posição de meio-termo: se, por um lado, sustenta que a soberania e a integridade territorial dos países devem ser observadas, por outro recusa-se a apoiar a via das sanções contra a cúpula russa e condena o alargamento da NATO a leste.



