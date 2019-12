China retalia e suspende visita de navios dos EUA a Hong Kong

“Em resposta ao comportamento pouco razoável dos Estados Unidos, o Governo chinês decidiu suspender os pedidos dos EUA para a visita de navios de guerra a Hong Kong”, anunciou esta segunda-feira a porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.



“Apelamos aos Estados Unidos para que corrijam os erros e parem de interferir com os nossos assuntos internos. Se necessário, a China tomará outras medidas que mantenham a estabilidade, prosperidade e soberania do país”, alertou Hua Chunying. , anunciou esta segunda-feira a porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.“Apelamos aos Estados Unidos para que corrijam os erros e parem de interferir com os nossos assuntos internos.”, alertou Hua Chunying. As medidas de Pequim vêm agravar as já existentes tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China.



Donald Trump assinou, na semana passada, a Lei sobre Direitos Humanos e Democracia em Hong Kong, que leva o Presidente norte-americano a rever anualmente o estatuto comercial atualmente favorável à cidade chinesa e ameaça revogá-lo caso as liberdades nesse território sejam comprometidas.



O documento prevê também sanções contra as autoridades chinesas que violem direitos humanos ao levar a cabo, por exemplo, detenções arbitrárias ou confissões forçadas.



As visitas anuais de navios da marinha norte-americana a Hong Kong acontecem já há algumas décadas. A última destas embarcações a visitar a cidade chinesa foi a USS Blue Ridge, em abril, cerca de dois meses antes de os protestos pró-democracia começarem.



Michael Raska, perito em segurança, considerou em declarações à agência AFP que, de um ponto de vista militar, os Estados Unidos não serão afetados pelo impedimento do acesso dos navios de guerra a Hong Kong, uma vez que “podem usar muitas outras bases navais na região”.

A porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros anunciou que uma das medidas de retaliação por parte da China é a aplicação de sanções a diversas organizações não-governamentais norte-americanas que “agiram mal” durantes os protestos em Hong Kong.



“Elas são parcialmente responsáveis pelo caos em Hong Kong e devem ser sancionadas e pagar o preço”, defendeu Hua Chunying, dando como exemplo as ONG Human Rights Watch, National Endowment for Democracy e Freedom House.



A porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros anunciou que uma das medidas de retaliação por parte da China é a aplicação de sanções a diversas organizações não-governamentais norte-americanas que "agiram mal" durantes os protestos em Hong Kong.

"Elas são parcialmente responsáveis pelo caos em Hong Kong e devem ser sancionadas e pagar o preço", defendeu Hua Chunying, dando como exemplo as ONG Human Rights Watch, National Endowment for Democracy e Freedom House.

As organizações não-governamentais estrangeiras encontram-se já restringidas na China e têm sido criticadas por Pequim por denunciarem violações de direitos humanos no país, nomeadamente a detenção em massa de membros da minoria ética uigur.