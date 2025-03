China, Rússia e Irão pedem fim de sanções contra Teerão e bom ambiente diplomático

Segundo a agência de notícias oficial Xinhua, as três partes afirmaram que "o diálogo baseado no respeito mútuo" é a "única solução viável" e que "as sanções, pressões e ameaças" devem ser "abandonadas", numa referência velada aos Estados Unidos.

A declaração conjunta surge após um encontro em Pequim entre o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Ma Zhaoxu, e os homólogos russo e iraniano, Sergei Riabkov e Kazem Gharibabadi, respetivamente.