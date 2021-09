CIA terá discutido o assassinato de Julian Assange durante a presidência de Trump

De acordo com a investigação, os planos remontam a 2017, altura em que Assange estava refugiado na embaixada do Equador em Londres.A ideia era “invadir a embaixada, arrastar [Assange] para fora e levá-lo para onde quiséssemos”, disse um ex-funcionário dos serviços de inteligência dos EUA ao Yahoo News Um antigo responsável da contraespionagem revela que as discussões ocorreram entre “os mais altos escalões da administração Trump” e acrescenta: “”.

Uma “obsessão completa de Pompeo”

O plano contra Assange espelhava uma sede por vingança por parte de Pompeo após a publicação na WikiLeaks de vários documentos, conhecidos por “Vault 7”, que expunham uma série de métodos e procedimentos utilizados pela Agência Central de Inteligência norte-americana nas suas atividades de espionagem por todo o mundo.Pompeo e outros líderes importantes da agência “estavam completamente desligados da realidade porque estavam muito envergonhados com o Vault 7”, disse um ex-funcionário de segurança nacional de Trump ao. "", sublinha.“Depois do Vault 7, Pompeo e Gina Haspel [vice-diretora da CIA] queriam vingar-se de Assange”.O plano foi contestado por vários funcionários e alguns membros do Conselho de Segurança Nacional colocaram dúvidas quanto à legalidade do mesmo. Alguns funcionários do Governo entraram secretamente em contacto com funcionários e membros do comité de inteligência no Senado para alertá-los sobre as recentes propostas de Mike Pompeo.A CIA não quis fazer comentários e Mike Pompeo não respondeu aos pedidos de esclarecimentos doOs juízes deram mais um mês aos advogados americanos para apresentarem novos argumentos.Em janeiro, os EUA perderam uma das batalhas judiciais no caso de Assange, após o Tribunal Criminal de Old Bailey (em Londres) ter rejeitado o pedido de extradição do fundador da WikiLeaks para os EUA. Na altura, a decisão foi justificada com o frágil estado de saúde mental de Julian Assange, tendo sido apontado o risco de suicídio. Os americanos recorreram para o Supremo Tribunal inglês que deverá anunciar a decisão só em outubro.Julian Assange é acusado pela justiça dos EUA de 18 crimes, incluindo espionagem, arriscando até 175 anos de prisão caso seja considerado culpado.O jornalista e ativista australiano permanece detido na prisão de alta segurança londrina de Belmarsh (no sudeste da capital britânica).