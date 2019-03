Ciclone Idai atinge Moçambique. 90% da cidade da Beira destruída

RTP18 Mar, 2019, 09:16 | Mundo

No Zimbabué, onde o Presidente já declarou o estado de desastre nas regiões afetadas, o número de mortos passou de 64 para 89 nas últimas horas. Em Moçambique estão confirmados 73 mortos. No Malaui, os últimos dados apontam para que 56 pessoas tenham morrido.





Dados da Unicef revelam que a tempestade tropical afetou mais de 1,6 milhões de pessoas que vivem nas áreas afetadas nos três países.



O ciclone atingiu a cidade da Beira, uma das maiores de Moçambique, na quinta-feira, tendo seguido depois para oeste, em direção ao Zimbabué e ao Malaui, afetando mais alguns milhares de pessoas, em particular nas zonas orientais da fronteira com Moçambique.



Não há registo de portugueses afetados

O Consulado de Portugal na Beira tem um total de 5.600 cidadãos portugueses inscritos, mas a área de jurisdição consular é muito grande e abrange sete províncias – Sofala, Manica, Zambézia, Tete, Nampula, Niassa e Cabo Delgado.





As autoridades dos três países alertam para o agravamento das cheias nos próximos dias devido à continuação de chuvas fortes, à saturação dos solos e às descargas de barragens.A cidade da Beira, capital provincial de Sofala e uma das principais do país, continua sem eletricidade e comunicações e está desde sábadoA estrada nacional 6 é a espinha dorsal do centro de Moçambique e liga o porto da Beira aos países do centro da África Austral, nomeadamente ao Zimbábue.Toda a zona urbana tem sinais de destruição causada pelo vento e chuva forte e as forças de defesa e segurança tem estado a trabalhar na desobstrução de vias.O Presidente de Moçambique que sobrevou a zona afetada pelo ciclone frisa que os danos provocados são “muito preocupantes”., afirmou Filipe Nyusi.Segundo o Presidente moçambicano é necessário “reforçar o socorro daquelas pessoas e vai levar tempo, mas tem que se fazer este trabalho a todo o custo. Está difícil”.Filipe Nyusi referiu que o país pediu apoio a vários parceiros e há meios a chegar, assim como voluntários, para socorrer a população, reconhecendo que há dificuldades em distribuir alimentos devido à falta de vias de comunicação.O chefe de Estado encurtou no sábado uma visita oficial a Essuatini (antiga Suazilândia) e viajou diretamente para a cidade da Beira, cujo aeroporto voltou no domingo a receber voos domésticos.Nyusi destacou membros do Governo para a capital provincial, que está parcialmente destruída, por forma a agilizarem um balanço que permita tomar decisões quanto ao apoio humanitário na reunião de terça-feira do Conselho de Ministros.As estradas continuam cortadas, o que dificulta a entrega de ajuda às populações mais afetadas.No país, anas zonas alagadas que cobrem quase toda a região, frisou Rita Almeida, dirigente do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC).Rita Almeida referiu que o socorro prestado pelo INGC e parceiros, como as agências das Nações Unidas, tem sido limitado devido à destruição das vias de acesso e falta de redes de comunicações.As equipas montaram 28 centros de acolhimento na cidade da Beira e Dondo, as zonas mais afetadas, onde milhares de pessoas têm procurado abrigo e comida.O ministro dos Negócios Estrangeiros garante que, para já,Augusto Santos Silva adianta, em declarações à Lusa, que oNa região da Beira devem residir cerca de 2.500 portugueses, de acordo com o gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.“Temos informações de estragos consideráveis no nosso consulado e também registo de pessoas que se dirigem ao nosso Gabinete de Emergência Consular, dando conta também de estragos nas respetivas casas e bens", afirmou Augusto Santos Silva, acrescentando que não há igualmente "informações sobre desaparecidos" entre a comunidade portuguesa.