Ciclone Kenneth faz estragos no norte de Moçambique

26 Abr, 2019, 10:40 / atualizado em 26 Abr, 2019, 11:25

A morte de uma pessoa em Pemba, no norte de Moçambique, vitimada pela queda de uma árvore, é noticiada pela agência Lusa, que cita fonte da Proteção Civil daquele país africano. Por confirmar está a informação de uma segunda vítima mortal em Macomia, uma vila cerca de 150 quilómetros a norte da cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado.



As autoridades locais estão a debater-se com dificuldades no levantamento de danos, enfrentando a falta de energia e cortes de comunicações.As Linhas Aéreas de Moçambique prolongaram até esta sexta-feira o cancelamento de ligações aéreas entre Maputo e Pemba por causa do ciclone Kenneth.



Há neste momento notícia de danos materiais de monta no norte do país: casas de construção frágil destruídas pela chuva e pelo vento e famílias sem teto no arquipélago das Quirimbas e nos distritos continentais de Quissanga, Mucojo e Macomia.



O Kenneth abateu-se sobre a região setentrional de Moçambique com a categoria quatro, ou seja, a segunda mais acentuada.



Os ventos contínuos atingiram os 225 quilómetros por hora e as rajadas os 270 quilómetros por hora, segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês).



“O ciclone Kenneth pode exigir uma grande operação humanitária em paralelo com a resposta em curso ao ciclone Idai”, alertou a mesma estrutura.







O coordenador de operações humanitárias da ONU em Moçambique, Marcoluigi Corsi, afirmava na quinta-feira que a organização estaria preparada para enfrentar os efeitos do ciclone.



“A ONU mobilizou uma equipa que já está em Pemba, capital da província de Cabo Delgado, e colocou bens de ajuda para assistir a população dos distritos que poderão ser afetados”, adiantou o responsável à ONU News.



Por sua vez, Daniel Timme, representante da Unicef, admitiu no Twitter que não haveria “muito a fazer” para “evitar o desastre”, acrescentando que foram destacados para o norte de Moçambique técnicos de saúde e nutrição, além de peritos em saneamento, água e proteção de menores.





UPDATE on #CycloneKenneth from @UNICEF_Moz's Daniel Timme: Emergency response experts are on the ground and supplies are being pre-positioned to help affected families.



Donate now to support UNICEF emergency relief work: https://t.co/vn4dFVh0mc pic.twitter.com/3uTYADsQlb — UNICEF USA (@UNICEFUSA) 25 de abril de 2019

c/ Lusa

“Será crucial que estas pessoas estejam lá para trabalhar com as organizações de emergência do país para organizar a primeira resposta”, vincou Timme.As autoridades moçambicanas evacuaram zonas de risco de cheias após a ativação do alerta vermelho, na passada quarta-feira. Perto de 30 mil pessoas foram deslocadas para dezenas de centros de acolhimento, a maioria montada em escolas.O centro de Moçambique foi atingido em março pelo ciclone Idai, que causou 603 vítimas mortais e afetou um total de 1,5 milhões de pessoas.