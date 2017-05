Ciclone Mora obriga à retirada de 450 mil pessoas no Bangladesh

Lusa 30 Mai, 2017, 09:21 | Mundo

O ciclone tocou terra no sudeste do país, entre as cidades de Chittagong e Cox`s Bazar, pelas 06:00 (01:00 em Lisboa), segundo um boletim do departamento de meteorologia, que emitiu um alerta de nível máximo para o litoral do país.

Nenhuma vítima foi reportada até ao momento.

O governo do Bangladesh providenciou abrigo a 450 mil habitantes da região afetada, acabando por rever em baixa a sua estimativa de retirar um milhão de pessoas, depois de a tempestade tropical ter chegado com menos força do que o esperado.

"Foram retiradas para menos 400 abrigos, escolas e [edifícios] das administrações das regiões costeiras", declarou Golam Mostofa, alto responsável que coordenou a operação de retirada.

Um responsável da comunidade rohingya testemunhou os danos nos campos de refugiados do distrito de Cox`s Bazar, onde vivem 300.000 membros daquela minoria apátrida muçulmana, perseguida na vizinha Birmânia.

"Cerca de 20.000 casas nos campos de refugiados rohingya ficaram danificados pela tempestade", disse Abdus Salam à agência noticiosa francesa AFP.

"Em alguns lugares, quase todas as cabanas, feitas de chapa, bambu e plástico, ficaram destruídas. Há algumas pessoas feridas mas não houve nenhuma morte", descreveu.