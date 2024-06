Cidadão israelita encontrado morto na Cisjordânia

Segundo o exército israelita, sem avançar mais detalhes, o homem terá sido morto a tiro na cidade de Calquília. As tropas israelitas terão chegado ao local pouco depois e admitem estar a investigar o que aconteceu.

A emissora pública israelita Kan noticiou que o homem foi baleado e morto depois de dirigir até Calquília e, posteriormente, o carro foi incendiado.



A violência aumentou na Cisjordânia desde que a guerra Israel-Hamas começou em outubro tendo, desde então, sido mortos 549 palestinianos naquele território por forças israelitas, adiantou o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas.

Os palestinianos mataram na Cisjordânia "pelo menos" nove israelitas, dos quais cinco soldados, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).

Os cidadãos israelitas estão proibidos de entrar em Calquília e em outras áreas da Cisjordânia que estejam sob o controle da Autoridade Palestiniana.

O conflito em curso na Faixa de Gaza foi desencadeado pelo ataque do grupo islamita palestiniano Hamas em solo israelita a 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Desde então, Telavive lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza que até ao momento provocou mais de 37 mil mortos e mais de 85 mil feridos, de acordo com as autoridades do enclave palestiniano, controladas pelo Hamas desde 2007.

C/agências