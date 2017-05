Cidade brasileira de Juranda surpreendida com "milagre" que valida canonização

Lusa 11 Mai, 2017, 20:23 | Mundo

Em declarações à Lusa, Leila Miotto Amadei, presidente da câmara de Juranda, explica que o caso motivou uma oração coletiva na pequena cidade do interior do estado do Paraná com 8 mil habitantes.

"Quando aconteceu o acidente, todo mundo ficou sabendo e se juntou para rezar pelo menino", recorda a autarca.

Após a oração coletiva, "Lucas se recuperou e todo mundo dizia que era uma daquelas situações que ninguém consegue explicar. No entanto, ninguém na cidade sabia que o caso estava sendo estudado pela Igreja Católica e que seria considerado um milagre", contou Leila Amadei.

Hoje, em Fátima, João Batista, pai da criança, falou em conferência de imprensa a dois dias da cerimónia oficial de canonização de Francisco e Jacinta Marto e recordou o momento, em março de 2013.

"Caiu de uma janela de uma altura aproximada de 6,50 metros. Na época tinha cinco anos. Bateu com a cabeça no chão e fez um traumatismo craniano grave, com perda de tecido cerebral", recordou o pai.

A família pediu apoio à congregação do Carmelo de Campo Mourão e toda a cidade uniu-se na oração.

Dias depois, a criança salvou-se sem sequelas. "Os médicos, incluindo alguns não crentes, disseram não ter explicação para esta recuperação", notou João Batista.

Depois disso, o caso foi comunicado às autoridades eclesiásticas que estavam a liderar o processo de canonização e, desde então, ficou em total segredo, mesmo para a população da cidade.

A prefeita da câmara de Juranda foi hoje surpreendida pela presença de João Batista em Fátima e diz que o caso reforça ainda mais a fé da população local.

"A população está orgulhosa. É um estímulo que fortalece a fé das pessoas, que hoje em dia andam tão desacreditadas", disse.

Maria Aldemir Nardo Armadei, amiga da família da criança, contou à Lusa que sabia do caso, mas a pedido de Ângela Coelho, postuladora da causa de canonização decidiu não a divulgar.

"Todo mundo sabia do acidente e, claro, na época achamos que era mesmo um milagre, mas a freira portuguesa que veio aqui pediu para não comentarmos nada sobre a documentação do milagre, isto ficou oculto", explicou.

A validação formal do milagre permitiu a conclusão do processo de canonização de Francisco e Jacinta Marto, duas das crianças que estão na origem do fenómeno de Fátima.

No sábado, o papa Francisco irá presidir à cerimónia de canonização, por ocasião dos cem anos das aparições marianas na Cova da Iria.