Cidade libanesa de Sidon alvo de um ataque israelita

Um ataque aéreo israelita teve como alvo um carro na cidade portuária de Sidon, na sexta-feira à noite, segundo duas fontes de segurança da Reuters.





À AFP, uma fonte de segurança libanesa afirmou que um oficial do Hamas morreu no campo de refugiados palestinos de Ain al-Helweh, em consequência deste ataque.



“Um ataque israelita teve como alvo um oficial de segurança do Hamas do campo de Ain al-Helweh quando ele estava dentro de seu veículo na cidade de Sidon”, perto do campo, disse a fonte.





Segundo a Al Jazeera, a cidade de Sidon fica a pouco mais de 50 quilómetros da fronteira sul do Líbano e a cerca de 40 quilómetros da capital, Beirute".



As autoridades receiam que o grupo libanês Hezbollah ataque em retaliação Israel.



A mesma publicação adianta que houve relatos de mais ataques israelitas no Líbano.





C/agências