Na Antártida, a bordo de um navio oceanográfico com cientistas internacionais, José Xavier, Professor e investigador da Universidade Coimbra, juntamente com a sua equipa portuguesa, estudam no âmbito das alterações climáticas, desde a subida do mar, aos pinguins e lulas e à poluição dos microplásticos.

Oiça a entrevista com o investigador, a partir da Antártida, via satélite, com o jornalista Joaquim Reis.