Cientistas dão voz a múmia com mais de três mil anos

Quando morreu, acreditava-se que a causa da morte do sacerdote tenha sido estrangulamento, masSegundo os investigadores, a teoria da reação alérgica pode explicar a razão para a língua da múmia estar furada e não ter nenhum dano nossos ossos que rodeiam o pescoço.

A equipa de cientistas, do departamento de engenharia eletrónica da Universidade de Londres, Royal Holloway, imprimiu em 3D uma reprodução do trato vocal de Nesyamun para ouvir como seria a sua voz.





David Howard, líder da investigação, conseguiram reproduzir o trato vocal da múmia, através de técnicas avançadas de tomografia computorizada e recriar em 3D a garganta do sacerdote, o que lhes permitiu ouvir o registo vocal de Nesyamun como se estivesse vivo no sarcófago., disse Howard, citado pelo jornal britânico

"A língua estava murcha"



A equipa de investigação revelou ter levado a múmia para a enfermaria geral de Leeds e realizaram várias tomografias computorizadas e, a partir daí, conseguiram produzir uma reconstrução digital do trato vocal.A mumificação, o enterro e o tempo em que esteve enterrada comprometeram a qualidade da experiência, uma vez que, o que levou a que os cientistas tivessem de emparelhar o modelo da laringe a um altifalante eletrónico.“O som da laringe é eletrónico e, se o som fosse produzido por Nesyamun, ele iria passar o ar do pulmão para fora, através da laringe, onde as suas cordas vocais vibrariam para criar o mesmo efeito”, disse o responsável pela investigação.De acordo com os especialistas, as dimensões da laringe e do trato vocal de Nesyamun apontam para que a sua voz tenha sido um pouco mais aguda do que a voz de um homem atualmente.O arqueólogo John Schofield, coautor do estudo, afirma que a equipa pretende desenvolver um modelo de computador que “permita mover [o trato vocal] e formar diferentes sons de vogais e, com sorte, finalmente palavras”.