Cimeira das Democracias do Mundo com a guerra na agenda

A guerra na Ucrânia será um dos principais temas do encontro de dois dias, juntamente com debates sobre economia, corrupção e luta contra o autoritarismo, entre outros.A convite de Biden, Zelensky falará hoje sobre a sua visão de uma “paz justa e duradoura” para a Ucrânia, invadida pela Rússia a 24 de fevereiro de 2022, num painel moderado pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, em que participarão chefes da diplomacia de um grupo de países regionalmente diversificado.Nem a Rússia nem a China figuram entre os 120 países convidados para a cimeira - oito dos quais pela primeira vez, por Washington considerar que fizeram progressos a nível democrático, encontrando-se entre eles as Honduras, a Bósnia-Herzegovina, a Mauritânia e Moçambique.O primeiro-ministro português, António Costa, irá participar na cimeira através de uma mensagem gravada que irá ser transmitida na quarta-feira.