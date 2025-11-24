Cimeira Europa-África. Costa e von der Leyen querem parceria "audaciosa e virada para o futuro"

“Os desafios que enfrentamos atualmente — as alterações climáticas, a transformação digital, a migração irregular, os conflitos e a insegurança — não conhecem fronteiras. A resposta a este mundo multipolar tem de ser a cooperação multipolar. E, juntas, África e Europa podem mostrar esse caminho”, defendem.

"África e Europa estão unidas na ambição"

Destacam ainda os projetos e pacotes de investimento já em curso que apoiam iniciativas desde a produção de vacinas até à agricultura sustentável.

“Ao olharmos para os próximos 25 anos, a mensagem que enviamos de Luanda é clara: África e Europa estão unidas na ambição, em pé de igualdade na parceria e determinadas desbloquear o potencial dos nossos cidadãos, especialmente dos nossos jovens”.

Reunião sobre Ucrânia antecede cimeira

O encontro de alto nível será copresidido pelo presidente de Angola, João Lourenço, e pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, estando a UE ainda representada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a UA pelo presidente da Comissão da União Africana, Mahmoud Ali Youssouf.





O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, também participa "nos trabalhos de alto nível, reforçando a posição de Portugal como país empenhado no aprofundamento das relações entre a União Europeia e o continente africano", lê-se numa nota do Governo.

Após as discussões sobre paz, segurança, governança e migrações, será divulgada uma declaração conjunta.





António Costa disse esta manhã ter falado com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, "para obter a sua avaliação da situação".



"Uma posição unida e coordenada da UE é crucial para garantir um bom resultado das negociações de paz - para a Ucrânia e para a Europa", escreveu.



