Cimeira Hispano-Alemã com a energia na agenda

A XXV Cimeira Hispano-Alemã está agendada para a cidade da Corunha, na Galiza, e dela sairá um "plano de ação" de cooperação bilateral que envolve todos os ministérios dos dois governos, assim como uma declaração conjunta, segundo disseram fontes do executivo espanhol.



O encontro servirá para reforçar e mostrar as boas relações atuais entre Madrid e Berlim, depois da visita do chanceler alemão, Olaf Scholz, a Madrid, no início deste ano, e da ida do chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, à Alemanha, em 30 de agosto, onde participou numa reunião do Conselho de Ministros.



Nesse dia, Espanha e Alemanha reiteraram a necessidade de acelerar as ligações para transporte de energia entre a Península Ibérica e o resto da Europa, com o líder do governo alemão a garantir na ocasião que fará "o possível" para que estes planos se concretizem.



Olaf Scholz defendeu ser necessário avançar com a "grande tarefa" de construir e reforçar a rede europeia de ligações energéticas, tanto ao nível da eletricidade, como do hidrogénio, no futuro, mas também, e de forma mais urgente, do gás, para tornar a União Europeia (UE) menos dependente do gás russo.



Pedro Sánchez, por seu turno, reiterou que Portugal e Espanha pedem há anos que se acelerem as ligações para transporte de energia entre a Península Ibérica e o resto da Europa e que se o projeto do gasoduto dos Pirenéus "não se desenvolver ao ritmo adequado", por obstáculos colocados pela França, a própria UE definiu "outra possibilidade", que é a de uma ligação por Itália.



Scholz convidou Sánchez para estar num Conselho de Ministros do Governo alemão depois de ter defendido publicamente no dia 11 de agosto a construção de um gasoduto pan-europeu, que ligue a Península Ibérica, desde Portugal, à Alemanha.