Cimeira. Líderes da UE destacam "progresso" na integração dos Balcãs no bloco europeu

Os chefes de Governo e de Estado dos 27 membros da EU, bem como da Albânia, Bósnia-Herzegovina, Macedónia do Norte, Montenegro, Kosovo e da Sérvia, estiveram esta terça-feira reunidos na Albânia numa cimeira que teve como principal tema de debate a integração destes seis países na UE.Em conferência de imprensa no final da cimeira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sublinhou que o processo de adesão destes países assistiu recentemente a um “novo impulso”Os dirigentes dos 27 destacaram a importância de reforçar as relações com os Balcãs, consideradas ainda mais cruciais devido à guerra na Ucrânia. O encontro serviu, desta forma, para aproximar estes seis países da Europa, ao mesmo tempo que se afastam da Rússia."Acredito profundamente que o futuro dos nossos filhos será mais seguro e próspero com os Balcãs Ocidentais dentro da UE, e estamos a trabalhar arduamente para progredir", disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, à chegada à cimeira.Montenegro, a Sérvia, a Macedónia do Norte e a Albânia são oficialmente países candidatos e já iniciaram o processo de negociação. A Bósnia tem um parecer favorável da Comissão Europeia, mas aguarda ainda um parecer favorável dos Estados-membros, enquanto Kosovo tem o processo estagnado dado que alguns países ainda não reconhecem a independência do país. A Croácia foi o primeiro país dos Balcãs Ocidentais a aderir à UE, em 2013.António Costa, que participa na cimeira, destacou o “grande esforço” dos Balcãs, mas lembra que o processo de adesão ao bloco europeu “é difícil”.

Crise energética e migratória em debate

c/agências

Nesta cimeira, os líderes da UE e dos Balcãs discutiram ainda o plano de ação apresentado na segunda-feira pelo executivo comunitário para reforçar a cooperação com os países dos Balcãs Ocidentais ao nível das migrações, que identifica 20 medidas operacionais para melhorar a gestão das fronteiras, cada vez mais pressionadas.“É importantíssimo avançar neste tema”, sublinhou a presidente da Comissão Europeia.Foi também assinado um acordo com os operadores de telecomunicações para reduzir as tarifas de roaming com a União Europeia em outubro de 2023, com vista à sua eliminação gradual até 2027.