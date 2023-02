Cimeira. Von der Leyen avisa que Kiev tem de atingir metas antes da adesão à UE

A 24.ª cimeira União Europeia-Ucrânia, que decorreu em Kiev, ficou marcada pela adesão da Ucrânia à UE.

“O objetivo é começar as negociações este ano e diria que é um objetivo concreto”, afirmou Volodymyr Zelensky, que disse estar a aguardar as decisões da Comissão e do Parlamento Europeu.“A Ucrânia é a UE e a UE é a Ucrânia”, salientou Charles Michel em conferência de imprensa.No entanto, tanto Charles Michel como Usrula von der Leyen colocaram água na fervura das expectativas da Ucrânia, que procura uma adesão rápida ao bloco europeu depois de ter conseguido o estatuto de candidato oficial à adesão, em junho de 2022., que lembrou a demora do processo, lembrando que a União Europeia começou com seis membros em 1957 e, neste momento, são 27.“Não há um modelo único, depende muito de cada país candidato”, sublinhou von der Leyen.“É preciso implementar reformas para depois se iniciarem as negociações de adesão”, sublinhou, aplaudindo a Ucrânia pela “precisão, qualidade e rapidez com que conseguiu responder aos requisitos necessários” para avançar no processo, nomeadamente no que diz respeito ao combate à corrupção.