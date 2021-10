Clima. Vacas ensinadas a usar latrinas para reduzir emissões de gases poluentes

Neste momento, a agropecuária é a maior fonte de emissões de amoníaco e metano, sendo que o gado contribui para mais de metade do valor total., segundo uma investigação recente.Embora o amoníaco proveniente dos dejetos e urina das vacas não contribua diretamente para as alterações climáticas, quando este composto químico é misturado com o solo converte-se em óxido nitroso, um gás com efeito de estufa.O óxido nitroso é- e pelo dióxido de carbono, e contamina o solo e as águas.Por esta razão, um grupo de cientistas do Instituto de Investigação para a Biologia dos Animais de Quinta, na Alemanha, e um da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, tiveram a ideia de ensinar bezerros a utilizarem espaços próprios para defecar e urinar, num processo a que chamaram de “treino MooLoo”.O gado usado para reprodução e consumo, estando livre para libertar as suas necessidades onde e quando quiser.“As pessoas costumam assumir que o gado não é capaz de controlar as suas fezes ou urina”, começou por explicar em comunicado Jan Langbein, coautora do estudo publicado na revista científica“MasOs animais são muito inteligentes e conseguem aprender muita coisa”, escreveu a investigadora.

Bezerros tiveram desempenho semelhante ao de crianças

Na primeira fase do treino MooLoo, os ruminantes foram colocados numa latrina fechada. Sempre que urinavam, era-lhes dada uma recompensa - normalmente, água com açúcar ou cevada triturada.“Quando começámos a deixá-los ir para o exterior,”, explicou à CNN Neele Dirksen, a primeira autora do estudo.Para encorajar ainda mais as vacas bebés a usarem a latrina, os investigadores criaram um mecanismo dissuasor. “Começámos por utilizar auriculares nos ouvidos dos bezerros para reproduzir um som muito desagradável sempre que elas urinavam no exterior”, elucidou Langbein.“Pensámos que isto castigava os animais, mas eles não quiseram saber. Entretanto, descobrimos que um jato de água suave funcionava melhor”.Os vitelos que entraram nesta experiência foram treinados cerca de 45 minutos dia sim, dia não., o que foi considerado um bom resultado.Segundo os investigadores alemães e neozelandeses, os ruminantes tiveram um desempenho semelhante ao de crianças quando são ensinadas a utilizar o bacio.