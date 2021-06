CML rejeita quaisquer acusações de cumplicidade com o regime russo e altera procedimentos internos

No seguimento das notícias vindas a público pelo Expresso e Observador sobre o envio para a Rússia de dados pessoais de ativistas russos, a Câmara Municipal de Lisboa esclarece que no dia 18 de janeiro recebeu uma comunicação que dava conta da intenção de realizar uma manifestação de apoio a Navalny e “apelo à sua libertação imediata”.

Três cidadãos, dois deles com dupla nacionalidade - russa e portuguesa - participaram numa manifestação de apoio a Alexei Navalny, um dos principais opositores do regime de Vladimir Putin.

“Conforme previsto na Lei (Decreto-Lei n.º 406/74) foram rececionados”, refere a autarquia.Na sequência desse envio, a autarquia recebeu uma reclamação que solicitava, “ao abrigo do artigo 17º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPS), o apagamento dos nossos dados pessoais relativamente à Embaixada Russa e ao Ministérios dos Negócios Estrangeiros Russo e outras”, ao mesmo tempo que pedia o “acesso aos dados pessoais existentes no sentido de aferir a existência de partilha com outras entidades”.A autarquia diz ter iniciado a avaliação da situação, com a intervenção do Encarregado de Proteção de Dados.refere o comunicado da CML. Além disso, “procedeu-se à eliminação dos dados pessoais, nos termos da lei”.Na sequência dessa análise, garante a autarquia.A autarquia diz que “tem cumprido de forma homogénea a Lei portuguesa, aplicando os mesmos procedimentos a todo o tipo de manifestações, independentemente do promotor e do destinatário da mesma”.No entanto,“Ciente dessa realidade os procedimentos foram desde logo alterados, em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, para melhor proteção do direito à manifestação e à liberdade de expressão, pilares fundamentais do Portugal democrático”, refere a nota.

“A CML rejeita de forma veemente quaisquer acusações e insinuações de cumplicidade com o regime russo, a maioria das quais tem apenas como propósito o óbvio aproveitamento político a partir de um procedimento dos serviços da autarquia”, conclui a nota.



Esclarecimentos de Medina



São várias as vozes a exigir que Medina venha esclarecer o que se passou. O CDS quer explicações de Fernando Medina no Parlamento sobre o envio para a Rússia de dados pessoais de ativistas russos residentes em Portugal.