Colapso da ponte de Baltimore. Autoridades dão como mortas seis pessoas desaparecidas

De acordo com o coronel Roland L. Butler Jr., da polícia do Estado do Maryland, as operações de resgate transformaram-se numa operação de busca e recuperação dos corpos.Os esforços para os encontrar vão, contudo, continuar na quarta-feira., lamentou também o contra-almirante da Guarda Costeira de Baltimore, Shannon Gilreath, numa conferência de imprensa.A partir das primeiras horas da manhã de quarta-feira,, disse Roland Butler.

As seis das pessoas que continuam desaparecidas após a queda da ponte, durante a madrugada de terça-feira, integravam uma equipa de construção que estava a reparar buracos no pavimento da ponte.



Inspeção em junho detetou problemas no navio

O navio cargueiro "Dali" que embateu contra a ponte em Baltimore já tinha tido problemas detetaods em junho, durante uma inspeção.



Desde a sua construção, em 2015, a embarcação que é propriedade da empresa Grace Ocean PTE mas que estava a ser utilizado agora pelo Synergy Marine Group, foi alvo de 27 inspeções. Em junho do ano passado, uma delas, no Chile, identificou um problema com “a propulsão e maquinaria auxiliar”, segundo dados do sistema Equasis, citados pela Associated Press (AP).



Já a mais recente data de 13 de setembro e foi realizada pela Guarda Costeira dos EUA em Nova Iorque. O mesmo sistema refere que “o exame padrão” não identificou quaisquer problemas.



Em 2016, uma inspeção na Bélgica assinalou que os danos no casco tinham prejudicado a navegabilidade do “Dali”, depois de ter batido no cais utilizado para a amarração de navios no porto de Antuérpia.







Contudo, Singapura garante que o navio tinha a documentação em ordem e passou duas inspeções em junho e setembro. A Autoridade Marítima e Portuária de Singapura disse que o MV Dali, com bandeira de Singapura desde 2016, foi classificado como "ClassNK" e tinha certificados válidos que cobriam "a integridade estrutural do navio e a funcionalidade do seu equipamento", de acordo com um comunicado.



Na vistoria de junho, o navio porta-contentores tinha um monitor de pressão de bancas avariado, mas foi reparado, estando prevista uma nova avaliação da embarcação em junho deste ano.



A Autoridade Portuária de Singapura afirmou na terça-feira estar em contacto com a Guarda Costeira dos EUA para "prestar a assistência necessária", indicando que vai também abrir uma investigação própria sobre o acidente.



O Synergy Group de Singapura confirmou também na terça-feira que nenhum dos 22 membros da tripulação do navio ficou ferido e disse estar a trabalhar com as autoridades para determinar a causa do acidente. Antes da colisão, a tripulação do navio porta-contentores emitiu um aviso de que estava à deriva, permitindo às autoridades cortar o tráfego na ponte e evitar uma tragédia maior.







O navio cargueiro “Dali” embateu num pilar da ponte Francis Scott Key, fazendo-a desmoronar e submergir no rio, juntamente com vários veículos. Segundo imagens divulgadas nas redes sociais, assim que o navio embateu num pilar, a estrutura partiu-se e, em apenas alguns segundos, caiu na água, enquanto a embarcação se incendiava.



As autoridades locais tentam agora determinar o que levou o “Dali” a desviar-se do seu percurso inicial, já que o navio começou a virar dois minutos antes do impacto que acabaria por derrubar a ponte.



Tanto a polícia local como o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirmaram não haver indícios de que se tenha tratado de um ato terrorista ou sequer propositado, mas o FBI (polícia federal norte-americana) já se juntou às investigações.