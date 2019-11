"Coletes amarelos" voltam a provocar confrontos nas ruas de Paris

Foto: Yoan Valat - EPA

Gás lacrimogéneo, pedradas e detenções é o cenário no regresso às ruas de Paris dos "coletes amarelos". Na véspera do primeiro aniversário do movimento de contestação ao presidente Emmanuel Macron, os coletes amarelos voltam a provocar confrontos.