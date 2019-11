"Coletes amarelos" voltam às ruas de Paris

Até às 11h30, hora de Paris, já tinham sido feitas, de acordo com a polícia de Paris.Junto à Praça de Itália, houve situações de confronto e tensão entre a polícia e jovens de cara tapada que estavam no meio dos “coletes amarelos”, como conta a correspondente da RTP, Rosário Salgueiro. A polícia disparou balas de borracha e lançou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes, que aproveitaram restos de uma obra para atacar a polícia e incendiar palettes.

Dezenas de estações de metro estão fechadas, sobretudo no centro da cidade.







Na periferia de Paris, na Porta Champerret, registaram-se novos confrontos com a polícia, quando os manifestantes tentaram cortar a estrada.



“Nada mudou”, diz líder dos “coletes amarelos”

Jeremy Clement foi entrevistado pela RTP junto aos Campos Elísios, onde tentava manifestar-se apesar da proibição. Este líder do Movimento dos “Coletes Amarelos”, que começou há um ano, argumenta que nada mudou em França, a pobreza permanece e continua a não haver uma resposta eficaz do Estado.

O movimento dos “coletes amarelos” surgiu a meio do mês de novembro de 2018, originalmente para contestar os preços dos combustíveis e o elevado custo de vida, mas rapidamente alastrou para um movimento mais amplo contra o Presidente francês Emmanuel Macron e a sua política económica.Os protestos arrastaram-se durante meses, ao fim de semana, com Paris a ser o epicentro da contestação. No pico da contestação, os manifestantes em França chegaram às 300 mil pessoas.Protestos que muitas vezes degeneraram em violentos confrontos com a polícia, sobretudo na capital. Milhares de pessoas foram detidas durante as manifestações.Para um português residente no centro de Paris, as constantes manifestações e violência foram marcantes. “são manifestações por tudo e por nada”, critica.

Nos últimos meses, o “movimento dos coletes amarelos” tem vindo a perder força. Os líderes do movimento “re-mobilizaram” os coletes amarelos este fim de semana para celebrar um ano sobre o início do movimento.