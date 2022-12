Colisão de comboios na região de Barcelona faz mais de 100 feridos

Seguim treballant amb la resta de serveis d'emergències en l'accident ferroviari a Montcada i Reixac #Ferrocat https://t.co/zAwns2h05M — Mossos (@mossos) December 7, 2022

No momento da colisão, escreve a ediçãodo jornal espanhol. A maioria sofreu contusões., segundo uma nota da Proteção Civil local divulgada no Twitter.A Renfe, empresa ferroviária espanhola, ativou entretanto o protocolo de emergências, assim como os serviços de Proteção Civil do Governo autonómico catalão.

O Sistema de Emergências Médicas da Catalunha enviou 18 ambulâncias para o local do acidente ferroviário.



#ÚLTIMAHORA 🔵| Caos en Montcada i Reixac (BCN) por el choque entre dos trenes en la estación de Montcada - Manresa. Los hechos han sucedido sobre las 7:50h y hay varios pasajeros heridos, ninguno grave. pic.twitter.com/nw0qPDzEtX — El Taquígrafo (@el_taquigrafo) December 7, 2022

As composições envolvidas na colisão percorriam a linha R4. A circulação nesta ferrovia foi de imediato suspensa. O mesmo acontece nas linhas R7 e R12, em ambos os sentidos.Os passageiros estão a ser encaminhados para autocarros com destino a Barcelona.