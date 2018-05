Colômbia acusa Caracas de usar colombianos para votarem nas presidenciais

Lusa18 Mai, 2018, 07:59 / atualizado em 18 Mai, 2018, 07:59 | Mundo

"De acordo com fontes dos serviços secretos, temos conhecimento de um plano do regime de (Nicolás) Maduro, em marcha desde finais do ano passado, para conceder identificação e transporte a cidadãos colombianos para votarem no próximo domingo, 20 de Maio", afirmou Juan Manuel Santos.

A denúncia foi feita na televisão estatal colombiana, Canal Institucional. Juan Manuel Santos sublinhou que Bogotá não aceitará os resultados eleitorais.

"Reitero que não vamos reconhecer os resultados dessas eleições", acrescentou.

O Presidente colombiano explicou pormenores do plano venezuelano em curso, como "os procedimentos e os pagamentos para garantir o movimento de eleitores e o voto a favor de Maduro", o que levou o Governo colombiano a ordenar um reforço dos controlos fronteiriços.