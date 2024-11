Com cessar-fogo em vigor. Israel proíbe libaneses de viajar para dez cidades do sul

#عاجل 🔴بيان عاجل إلى سكان لبنان

⭕️حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 28, 2024

. Num comunicado das Forças de Defesa de Israel, as autoridades alegam que militantes do movimento xiita libanês terão abordado os militares israelitas no terreno.O chefe do Estado-Maior israelita, Herzi Halevi, disse ainda na quarta-feira que a aplicação do cessar-fogo por Israel seria muito determinada., acrescentou.Já esta quinta-feira, em mensagem na rede social X, acompanhada de um mapa,, declarou Avichay Adraee.Adraee acrescentou que as IDF "não pretendem atacar” a população libanesa, mas alertou que, neste momento, não podiam regressar a casa até novo aviso.As autoridades do Líbano pediram também a quem regressa queDesde as primeiras horas da entrada em vigor do cessar-fogo, na quarta-feira, as estradas que conduzem ao sul e ao leste do país encheram-se de famílias que regressavam às regiões mais afetadas, com 1,2 milhões de pessoas deslocadas pelo conflito.O cessar-fogo de 60 dias entre Israel e o Hezbollah no Líbano, que começou na quarta-feira, vai ter três fases: uma trégua inicial, seguida da retirada das forças do grupo xiita Hezbollah a norte do rio Litani; a retirada total das tropas israelitas do sul do Líbano no prazo de 60 dias e, por último, negociações entre os dois países para delimitar a fronteira, que corresponde atualmente a uma linha traçada pela ONU após a guerra de 2006.Desde o início das hostilidades entre Israel e o Hezbollah, no início de outubro de 2023, um dia após o início da guerra na Faixa de Gaza na sequência do ataque do Hamas a Israel, mais de 3.800 pessoas morreram e mais de 15.800 ficaram feridas em ataques israelitas no Líbano.

A grande maioria das mortes, cerca de 3.100, ocorreu desde o início da campanha de bombardeamento maciço de Israel, em 23 de setembro, que afetou principalmente as comunidades do sul e do leste do Líbano, bem como os subúrbios do sul de Beirute, conhecidos como Dahye.

Cessar-fogo visto como "derrota" para Israel





Nas primeiras declarações desde que o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah entrou em vigor, a milícia libanesa proclamou “vitória” sem fazer qualquer menção direta ao cessar-fogo.



O grupo xiita libanês afirmou, em comunicado citado pelo Guardian, que os combatentes do Hezbollah “permanecem totalmente equipados para lidar com as aspirações e ataques do inimigo israelita” e que vão controlar a retirada de Israel do Líbano “com as mãos no gatilho”.



A declaração surge numa altura em que milhares de pessoas deslocadas do sul do Líbano começaram a regressar a casa, apesar dos avisos do exército israelita para esperarem.



Também o comandante da Guarda Revolucionária do Irão, o general Hossein Salami, disse esta quinta-feira que o cessar-fogo de 60 dias entre os israelitas e o Hezbollah no Líbano é uma "derrota" para Israel.



"O cessar-fogo na frente libanesa é uma derrota estratégica e humilhante para o regime sionista, que nem sequer chegou perto de alcançar qualquer um dos objetivos e ambições malignas na guerra contra o Hezbollah”, disse Salami numa mensagem dirigida ao secretário-geral do Hezbollah, Naim Qasem.



Salami classificou o cessar-fogo, que entrou em vigor na quarta-feira, como "grande vitória" e um "grande avanço na história da luta contra os sionistas".



O cessar-fogo "pode ser o princípio do fim da guerra em Gaza", acrescentou.





O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, disse na quarta-feira que o Irão foi consultado por "diferentes partes" sobre a trégua no Líbano e que tentou ser "útil" ao Hezbollah e ao Governo libanês para conseguir uma cessação das hostilidades que vai ser seguida de um cessar-fogo "permanente".



O Irão lidera o chamado Eixo da Resistência, que inclui o Hezbollah, o Hamas e os houthis do Iémen, além das milícias no Iraque e na Síria.