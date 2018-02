Combates na Síria fizeram pelo menos 71 mortos

O Observatório Sírio de Direitos Humanos afirmou que a ofensiva das forças de Damasco se intensificou no domingo, provocando ainda pelo menos 325 feridos.



Videos distribuídos nas redes sociais pela organização de defesa civil síria "Capacetes Brancos" mostram um setor da localidade de Hamouriya, no decorrer desta ofensiva.



Na zona de Afrin agravam-se entretanto as implicações da ofensiva transfronteiriça turca contra milícias curdas que Damasco anunciou apoiar.



O executivo turco já avisou que atacará todas as forças que se lhe opuserem nessa operação, incluindo as milícias pró-Damasco.