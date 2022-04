Começou a "batalha pelo Donbass". Qual a importância da região para a Rússia?

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou esta segunda-feira que os russos deram início à “batalha pelo Donbass”.Há várias semanas que o lado ucraniano vinha a alertar para uma ofensiva em grande escala no leste do país, depois de o exército russo ter retirado as suas tropas da capital ucraniana, Kiev, e ter concentrado os esforços da “operação militar especial” na zona do Donbass. Mas o que é, afinal, o Donbass e porquê que Vladimir Putin quer controlar esta região?

Na verdade, o conflito nesta região não é de hoje e é preciso mesmo recuar oito anos para se perceber o cerne desta batalha. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia após um referendo que não foi reconhecido por Kiev e por grande parte da comunidade internacional.







Esse foi também o ano em que rebeldes separatistas, apoiados por Moscovo, lançaram uma ofensiva em várias cidades do leste da Ucrânia por se recusarem a reconhecer o novo governo ucraniano, instituído após um golpe de Estado que se seguiu à revolução de 2014 contra o governo do então presidente eleito, Viktor Yanukovych.

Em resultado desses combates, partes das regiões de Lugansk e Donetsk, na região do Donbass, ficaram nas mãos dos separatistas pró-Rússia, mas os combates com as forças ucranianas nunca cessaram.

Em oito anos e até à invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro deste ano, mais de 14 mil pessoas morreram neste conflito persistente.

Na altura, em 2014, os separatistas apoiados pela Rússia declararam a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk. As novas “repúblicas” não são reconhecidas nem por Kiev nem por grande parte da comunidade internacional.Três dias depois, Vladimir Putin anunciou uma operação militar para salvar os russos de Donbass de um "genocídio" orquestrado por "neonazis" ucranianos, que foi o ponto de partida para a ofensiva militar em grande escala na Ucrânia.

Por que quer Putin controlar Donbass?

Para além dos laços históricos com Donbass, que chegou a ser apelidada de “Nova Rússia” no final do século XVIII, a conquista por parte de Moscovo das duas grandes regiões de Donetsk e Lugansk poderia dar a Putin o seu grito de vitória nesta ofensiva militar.

Confrontados com uma forte resistência ucraniana, as tropas russas têm sofrido grandes perdas nestas sete semanas de conflito, falhando a conquista de várias cidades estratégicas, nomeadamente Kiev.

Conquistadas estas duas regiões, o próximo passo seria anexar Donbass, assim como Putin fez com a Crimeia em 2014. Se Putin conseguisse essa conquista até 9 de maio, poderia mesmo comemorar no “Dia da Vitória”, que marca a derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.Para além disso, o interesse de Putin por Donbass – a segunda região mais povoada da Ucrânia – passa também pelo seu potencial energético. Também conhecida por bacia de Donets, a região do Donbass é uma importante região mineradora e industrial, sendo a maior fonte de energia da Ucrânia e um importante centro industrial. Em 1913, a bacia carbonífera produzia cerca de 87% de carvão mineral na Rússia.