Foto: Angela Weiss - EPA

Donald Trump já está no tribunal de Nova Iorque onde vai decorrer o julgamento relativo ao caso que envolve a atriz de cinema pornográfico Stormy Daniels. De acordo com a acusação, poucos dias antes do fim da campanha presidencial de 2016, o antigo presidente dos Estados Unidos terá falsificado documentos para esconder o pagamento de 130 mil dólares.