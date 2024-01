Foto: Jonne Mäkikyrö - Unsplash

A cidade francesa de Lyon já começou a celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Na Câmara Municipal da cidade inaugurou-se uma exposição, com base no olhar da imprensa francesa que acompanhou os primeiros dias da revolução e todo o período do Processo Revolucionário Em Curso – PREC.