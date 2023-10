Foto: Bimo Luki - Unsplash

Um estudo feito à escala global revela que 14 por cento dos adultos do planeta, mas também 12 por cento das crianças estão viciados nestes produtos.



Os investigadores equiparam o nível de adição, em relação à comida processada, à dependência do tabaco e do álcool.



O consumo de alimentos altamente processados representa já metade da dieta diária em países como os Estados Unidos ou Reino Unido.