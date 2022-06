Comissão da ONU já está na Ucrânia para investigar possíveis violações de direitos humanos

Contam visitar várias cidades: Kiev, Lviv, Kharkiv e Sumi e ouvir testemunhas sobre os abusos e violações de direitos humanos.

O objetivo é recolher provas que possam servir para identificar os responsáveis e apresentá-los à justiça.







Os membros da comissão também irão reunir-se com deslocados pelo conflito e com responsáveis do Governo da Ucrânia, incluindo vários ministros, além de representantes da sociedade civil e de agências das Nações Unidas que operam no país.