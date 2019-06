Comissão Europeia garante não ceder num melhor acordo para o Brexit

Reuters

Uma reação de Margaritis Schinas, porta-voz de Bruxelas, perante as abordagens à liderança do Partido Conservador, com vários candidatos a deixar promessas ambiciosas sobre as condições de saída da União Europeia mais vantajosas.



A Comissão recusa chantagens e fecha a porta a novas negociações.



Na análise do comentador de Assuntos Internacionais da Antena 1, Bernardo Pires de Lima, o anúncio de novas conversações em campanha, não faz qualquer sentido.



O comentador Bernardo Pires de Lima acredita também que a situação do partido conservador no Reino Unido pode vir a dar força a uma frente unida de movimentos pela permanência na Europa e proporcionar até uma reversão do processo de saída da União Europeia.