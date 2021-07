Comissão Europeia inicia ação legal contra Hungria e Polónia por violação dos direitos fundamentais de pessoas LGBT

A "igualdade e o respeito pela dignidade e pelos direitos humanos são valores fundamentais da UE, consagrados no artigo 2 do Tratado da União Europeia", lê-se no comunicado. "A Comissão utilizará todos os instrumentos ao seu dispôr para defender esses valores".





Desta forma, a Comissão Europeia deu início aos processos de infracção contra a Hungria e a Polónia relacionados com a igualdade e protecção dos direitos fundamentais.





No caso da Hungria, a situação está relacionada com a lei recentemente adotad que proíbe ou limita o acesso a conteúdo que promova ou retrate a chamada "divergência da identidade própria correspondente ao sexo no nascimento, mudança de sexo ou homossexualidade" para indivíduos menores de 18 anos. E ainda uma nota de informação imposta a um livro infantil com a indicação de que tem conteúdo LGBT+.





Em relação à Polónia, a Comissão considera que as autoridades polacas não cumpriram integralmente e adequadamente nas respostas à investigação sobre a natureza e o impacto das chamadas "zonas livres de ideologia LGBT", resoluções adotadas por várias regiões e municípios polacos.