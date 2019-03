Comitiva portuguesa chegará esta manhã para avaliar situação de portugueses na Beira

O Secretário de Estado das Comunidades, funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério do Ambiente, elementos da Proteção Civil, do INEM e do Instituto Camões vão avaliar as condições de salubridade na região da Beira e perceber como podem prestar apoio e proteção consular aos portugueses afetados pelo ciclone Idai.



Esta comitiva fará uma escala em Luanda, Angola, e dali seguirá para a cidade da Beira, em Moçambique, onde fará um primeiro levantamento, em conjunto com a equipa avançada do consulado em Maputo.



Já no aeroporto, o secretário de estado explicou o objetivo da missão portuguesa que seguiu para Moçambique.