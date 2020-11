Como as milícias da direita se distribuem no mapa dos EUA

No âmbito desta monitorização, a ACLED debruçou-se sobre as características de 80 grupos armados, que o próprio FBI considera neste momento uma ameaça interna à segurança do país muito mais grave do que qualquer terrorismo fundamentalista islâmico.





As maiores milícias direitistas e transestaduais

Nome Tipo de grupo Dimensão Locais de atuação Historial violência Potencial violência Three Percenters Milícia pró-Trump Grande A nível nacional, organizada em diferentes situações (dependendo do grupo) Alto Alto Oath Keepers Milícia pró-Trump Moderado A nível nacional, na sua maioria reunida com base em eventos Moderado Moderado Light Foot Militia Milícia pró-Trump Grande A nível nacional, dividida por região ou Estado Baixo Moderado Civilian Defense Force Milícia pró-Trump Pequeno A nível nacional, principalmente online Baixo Baixo American Contingency Milícia pró-Trump Pequeno A nível nacional, principalmente online Baixo Baixo Proud Boys Extrema-direita Grande A nível nacional, especialmente próximo das cidades Muito alto Muito alto Patriot Prayer Extrema-direita Moderado Noroeste Pacífico e Costa Oeste Alto Alto Boogaloo Bois Direita libertária anti-centralista Moderado A nível nacional, fortemente descentralizada Muito alto Muito alto People’s Rights Direita libertária anti-centralista Grande Disperso a nível nacional, repartida por regiões sub-estatais Baixo Moderado





Como factores de risco foram consideradas por exemplo a ocorrência recente de manifestações anticonfinamento, a existência de campos de treino paramilitar ou de relações de promiscuidade entre estes grupos armados e as autoridades policiais. Daí resultam mapas que ajudam a entender o risco mais ou menos elevado para a eclosão de confrontos nos diversos Estados da União.







Atividade de milícias e grupos armados nos Estados Unidos: (24 maio a 17 outubro)







Territórios das milícias pró-Trump Segundo a ACLED, trata-se de milícias que não proclamam da forma mais assertiva uma certa orientação ideológica, e que muitas vezes têm como objectivo declarado o de proteger actividades económicas, empresas e negócios. Ainda assim, considera-se que nelas predomina o culto de uma certa supremacia branca e masculina. São também estas as milícias que têm o discurso mais legalista e mantêm uma proximidade amistosa com as forças de segurança.



Territórios dos grupos de extrema-direita Nos quadros aqui apresentados, incluem-se os territórios em que cada milícia considera "jogar em casa", devido à existência de apoio político mais difuso entre a população, ou de facilidades logísticas mais palpáveis entre as autoridades policiais, ou ainda de um historial de antecedentes que permitam encarar uma determinada demarcação estadual como seu "berço" histórico ou como seu baluarte actual.

São as milícias que têm uma composição mais jovem e têm mostrado um notório apetite por confrontos de rua, em boa parte com os grupos que designam como "Antifa". Desenvolveram sofisticados serviços de relações públicas, entre outros com o objectivo de ocultarem o seu ideário de extrema-direita definindo-se como cristãos e conservadores.

Territórios dos grupos de direita libertária anti-centralista



Também segundo a ACLED, esta direita peculiar caracteriza-se pela convicção da elevada probabilidade de uma guerra civil, para a qual se prepara intensivamente. São milícias fortemente descentralizadas e com uma margem considerável de iniciativa local e um elevado grau de compartimentação entre as suas células.

Estados em risco de atividade da milícia